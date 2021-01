Les premiers Belges ont été vaccinés contre le coronavirus

Les trois premiers seniors qui ont reçu ce lundi matin la première dose du vaccin Pfizer/BioNtech contre le Covid-19 sont Jos Hermans (96 ans, photo) à Puurs-Sint-Amands, Lucie Danjou (101 ans) à Woluwé-Saint-Pierre en Région bruxelloise et Josepha Delmotte (102 ans) à Mons. "C’est comme si un petit ange m’avait uriné sur la langue" décrivait Jos Hermans, pour signifier que la piqure ne lui avait absolument pas fait mal. "Je me sens rajeuni de 30 ans", précisait-il. Le deuxième vaccin doit être administré dans 21 jours. Ce lundi, des dizaines d’autres résidents et membres du personnel des maisons de soins et repos Sint-Pieter, Notre-Dame de Stockel et La Bonne Maison de Bouzanton devaient encore être vaccinés.