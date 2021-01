Olivia et Noah, prénoms les plus populaires en Flandre en 2020

Au cours de l’année qui touche à sa fin, 288 petites filles ont déjà reçu le prénom d’Olivia en Flandre (contre 356 en 2019), ce qui en fait le prénom féminin le plus populaire de cette année au nord du pays. Mila (263) occupe la seconde place, et Marie (257) la troisième. Emma (252) et Ella (234) terminent le top 5. Pour les garçons nouveau-nés, c’est Noah (351) qui arrive en tête des prénoms attribués - après avoir été l’an dernier à la 3e place. Arthur (295) arrive en seconde place, après avoir été le prénom masculin favori des Flamands en 2019. L’information provient de l’organisation Kind en Gezin - le pendant de l’ONE en Belgique francophone.