Première mondiale : vétérinaires et spécialistes de l’UZ Gent opèrent un chiot à coeur ouvert

Pascale Smet et son équipe ont reçu une aide inattendue de trois spécialistes. "Nous avons travaillé avec trois professeurs de l’UZ Gent. Il s’agit du chirurgien cardiaque Thierry Bové, du perfusionniste Filip De Somer et du cardio-anesthésiste Stefaan Bouchez. Cela a créé une belle symbiose de différentes disciplines. Même après l’opération, les professeurs restaient joignables pour des conseils. Nous les en remercions. Finalement, ce sont trois médecins, douze vétérinaires et une assistante de laboratoire qui ont collaboré pour mener à bien un défi innovateur", se réjouissait Pascale Smets.

L’opération pouvant échouer, il avait été nécessaire de rassembler auparavant une grande quantité de sang de chien. Theo a reçu l’aide de sa famille. "Le chien de la belle-sœur de la maitresse du chiot a donné du sang", explique le professeur Smets. A l’opération de plusieurs heures ont fait suite 48 heures très critiques, pendant lesquelles Theo a été surveillé en permanence. Entretemps, le berger des Shetland se porte très bien.

"Il y a deux semaines, nous avons fait un contrôle et tout avait l’air bien. Il peut enfin se comporter comme un chiot normal. Il adore jouer et est très curieux. Sa maitresse peut maintenant faire de longues promenades avec lui. Theo a ainsi pu passer un beau Noël avec sa famille".

L’opération rarissime sera décrite en détails par Pascale Smets et son équipe dans un article scientifique, qui pourra servir de fil conducteur à d’autres facultés dans le monde entier.