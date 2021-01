Dix-neuf nouveaux radars-tronçons annoncés sur les routes de Flandre pour 2021

Lydia Peeters (photo archives) a consacré 15 millions d’euros aux contrôles de mesures mises en place, dont 4,4 millions seront utilisés pour l’installation de radars-tronçons supplémentaires et de nouvelles caméras qui doivent dissuader les conducteurs de passer au feu rouge à grande vitesse.

Pour ce faire, la ministre flamande à la Mobilité se concerte avec les administrations et les zones de police locales, qui ont indiqué leurs "préférences" à l’Agence des routes et de la circulation. Il s’agit de sécuriser certains points noirs classiques et d’autres signalés de longue date.

Ce sera notamment le cas à Courtrai (Flandre occidentale), sur la route régionale au Pottelberg en direction d’Aalbeke. Mais aussi sur la N8 vers Ninove (Flandre orientale), après la sortie de l’autoroute E40. A côté du périphérique autour d’Aarschot (Brabant flamand), de la N12 à Wijnegem (province anversoise) et de la Noorderlaan dans le port anversois, les routes régionales à Diest (Brabant flamand), Grammont (Flandre orientale) et Gingelom (Limbourg) seront également pourvues d’un nouveau radar-tronçon. Pour ne citer que quelques exemples.

Les nouveaux radars et caméras seront fournis l’an prochain. Il reviendra aux polices locales de décider de leur emplacement précis.