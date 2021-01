Rendez-vous à la Saint-Sylvestre à 20h20 précises pour prendre congé de 2020

Pendant le premier confinement, au printemps, il régnait une grande solidarité entre les citoyens du pays. Tous les soirs à 20h, les habitants de très nombreuses rues ont applaudi pour le personnel soignant et toutes les professions qui ont permis à la société de continuer à fonctionner. Six mois plus tard, au cœur de l’hiver, le fait de ne pas pouvoir passer les jours de fête en famille ou entre amis comme d’habitude pèse lourd pour beaucoup de gens.

"Cette année, beaucoup de citoyens seront seuls en cette fin de décembre", explique Hein Huyghe (photo), à l’origine de l’initiative Klokslag 20.20. "Mais nous voulons quand même en tirer le meilleur parti. Au réveillon de la Saint-Sylvestre, nous invitons les gens à sortir à 20h20 précises, sur le pas de leur porte ou à leur fenêtre".

"Nous pourrons lever notre verre à notre santé à tous et pour notre avenir. Afin de partager tout de même un moment ensemble".