Le Marché noir de Tessenderlo a vécu

Le Marché noir avait ouvert ses portes au début des années 1980 dans l’ancienne usine Philips où étaient fabriquées les radios pour voitures. L’organisateur avait racheté les lieux et lancé un grand marché d’articles de seconde-main, avec un prix d’entrée modéré, un parking gratuit et un programme de divertissement offert. Des artistes flamands s’y produisaient régulièrement. L’organisateur avait même investi dans de la publicité.

Aux jours de grande affluence, le Marché noir accueillait 1.300 stands, répartis en trois halls d’exposition sur une superficie totale de plus de 20.000 mètres carrés. Il s’agissait du plus grand marché couvert du Benelux, qui accueillait chaque dimanche une moyenne de 15.000 visiteurs belges et étrangers. La formule a eu du succès pendant 37 ans.

"Le déclin a commencé avec les attentats à Bruxelles", expliquait Myriam Joris à VRT NWS. "On a remarqué que les gens avaient peur de grands rassemblements. Mais la situation s’est améliorée, jusqu’à l’apparition du coronavirus". Pour le conseil d’administration, la décision de fermer est très douloureuse. "Nous n’avions pas l’intention de le faire, mais nous n’avions plus le choix", concluait Joris.