Les concentrations de dioxyde d'azote ont nettement diminué en 2020

En ce qui concerne l'ozone (O3), le nombre de jours où le seuil européen d'information de 180 µg/m³ a été dépassé a été plus élevé. Au total, il y a eu 12 "jours d'ozone" en 2020, observés en juin, juillet et août, contre 9 en 2019. Le seuil d'alerte de 240 µg/m³ a été dépassé une seule journée dans deux sites de mesure. "L'été 2020 a été chaud et sec, avec une vague de chaleur prolongée en août et neuf jours tropicaux", a rappelé le rapport.

"Au cours des dernières décennies, le nombre de jours où des dépassements sont observés et l'intensité des pics d'ozone ont diminué pour des conditions météorologiques comparables (voire pires)", a souligné Celine. "Cela s'explique par la diminution, à l'échelle européenne, des émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV) lors de la même période. Par exemple, au cours des étés très chauds 2003 et 2006, on avait enregistré respectivement 16 et 22 jours de dépassement."