Les dirigeants de l'Union européenne ont signé à Bruxelles l'accord post-Brexit

Après 47 ans d'intégration européenne et quatre ans et demi de déchirements suivant le référendum du Brexit, le Royaume-Uni - sorti formellement de l'UE le 31 janvier dernier - va cesser d'appliquer les règles européennes. Il quittera le marché unique européen, l'union douanière et le programme d'échanges d'étudiants Erasmus.

Le projet de loi présenté aux députés "montre que le Royaume-Uni peut être à la fois européen et souverain", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué. "Nous allons ouvrir un nouveau chapitre de notre récit national, concluant des accords commerciaux partout dans le monde (...) et réaffirmant le Royaume-Uni comme une force pour le bien, libérale et tournée vers l'extérieur", a-t-il ajouté. Il a promis que le pays deviendrait "le meilleur ami et allié possibles de l'UE", après en avoir été un "membre peu convaincu, parfois obstructif".

Les députés britanniques ont dû interrompre leurs vacances pour siéger à partir de 9h30 GMT. Le texte ne devrait être débattu que quelques heures avant un vote en début d'après-midi. Ce sera ensuite au tour des Lords, à la chambre haute, de se prononcer.