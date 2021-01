Test et quarantaine obligatoires lors du retour d'une zone rouge à l'étranger

Comme annoncé mardi, un effort particulier sera consenti pour renforcer le contrôle du respect de ces mesures dans le cadre du trafic transfrontalier, notamment le remplissage du Passenger Location Form et le test négatif obligatoire que doivent présenter les non-résidents.

Le 18 décembre, le Comité de concertation avait déjà décidé un renforcement des mesures, notamment un contrôle plus strict du PLF et l'obligation de présenter un test négatif pour les non-résidents qui se rendent en Belgique. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, avaient alors mis en garde la population contre une possible troisième vague de la pandémie et profité de la conférence de presse suivant la réunion pour déconseiller vivement aux résidents en Belgique de partir à l'étranger.

"Le Comité de concertation a constaté que le nombre de contaminations était actuellement moins élevé dans notre pays que dans les autres. De même, l'évolution du nombre de cas confirmés est plus favorable chez nous qu'à l'étranger. À cela s'ajoutent des indications sérieuses d'une nouvelle variante du Covid-19 nettement plus contagieuse, circulant au Royaume-Uni pour le moment. Pour éviter que le trafic international de voyageurs n'accélère à nouveau la propagation du COVID-19, le Comité de concertation a décidé de durcir les règles de voyage", explique le communiqué.

Depuis plusieurs jours, alors que le congé de fin d'année touche à sa fin, des infectiologues réclament un durcissement des mesures pour les personnes venant de l'étranger, qu'elles soient ou non résidentes en Belgique. Ils craignent notamment que ne se reproduise le scénario qui a suivi les vacances de Carnaval 2020. La pandémie a en effet commencé en Belgique fin février dernier, lors du retour des vacances de ski, menant deux semaines plus tard au premier confinement.