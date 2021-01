Les différentes polices du pays renforcent les contrôles aux frontières

La police de la route, la police des chemins de fer et la police aéronautique "continueront à effectuer des contrôles comme elles le font déjà depuis un certain temps, mais ils seront renforcés à partir de vendredi" 1er janvier, a assuré ce jeudi la police fédérale. Quant aux pompiers de Bruxelles, ils ont lancé un appel à la population, via les réseaux sociaux, pour qu’elle respecte les règles et les services de secours.