Pas de chômage temporaire automatique pour les personnes en quarantaine qui ne peuvent télétravailler

"Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre alternative que de les faire bénéficier du chômage temporaire. C'est a priori l'unique possibilité", avait déclaré Nicolas Gillard, porte-parole de Pierre-Yves Dermagne, jeudi matin à l’agence Belga.

Mercredi soir, les organisations patronales avaient exprimé leurs craintes après les mesures décidées par le Comité de concertation concernant les mesures sanitaires à appliquer aux Belges qui rentreront de l'étranger à l'issue de ce congé de Noël. Pour éviter toute nouvelle flambée de la pandémie, ceux-ci devront rester en quarantaine chez eux durant une semaine, à l'issue de laquelle ils devront se soumettre à un test de dépistage Covid.

Dès l'annonce de ces mesures, les différentes organisations patronales avaient exprimé leurs craintes concernant les conséquences pratiques de ces décisions sur le fonctionnement des entreprises. La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) avait dans la foulée demandé que les travailleurs qui ne peuvent assurer leurs missions par télétravail puissent bénéficier du chômage temporaire.

"Les employés étrangers actifs dans nos entreprises, et qui ont séjourné dans leur pays d'origine pendant les vacances, ne pourront pas non plus se remettre à la tâche immédiatement, dès leur retour", avait de son côté souligné l’organisation patronale flamande Voka. Elle disait toutefois comprendre que ces mesures ont été prises pour éviter une troisième vague.

Voka relève aussi que des exceptions ont été prévues pour les personnes exerçant des fonctions critiques dans des secteurs essentiels, mais elle appelle néanmoins à éviter tout voyage non professionnel à l'étranger. La mesure de quarantaine obligatoire s'applique dès ce 31 décembre et au moins jusqu'au 15 janvier.