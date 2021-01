"Let’s Tick Together" : concert participatif pour prendre congé de 2020

Le centre d’art gantois Voo?uit et le collectif ‘Moving Closer’ proposaient mercredi soir à 20h un concert participatif en divers endroits de Flandre. Il s’agissait de dire aurevoir collectivement à l’année 2020 prise d’assaut par le coronavirus et ses prescriptions sanitaires. Les participants étaient invités à se munir d’un verre vide et d’une cuiller pour battre le rythme, à l’image des secondes égrenées par une horloge dans l’attente de 2021. Une action symbolique qui devait aussi permettre aux citoyens de se rapprocher en un projet collectif, alors que les autorités prônent depuis des mois une distanciation sociale indispensable.