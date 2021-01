Bonne et sereine année 2021!

L’actualité de l’année 2020 aura avant tout été dominée par l’épidémie de coronavirus qui, en Belgique aussi, a fait beaucoup de victimes, non seulement dans les hôpitaux et les maisons de repos et soins, mais aussi sur le plan économique, émotionnel, psychologique et de notre vie en société. Nous avons tenté de vous informer au mieux des divers aspects de cette crise sanitaire en Flandre, et plus généralement en Belgique, en soulignant aussi ses aspects plus positifs : des nouvelles avancées scientifiques, la recherche et la fabrication d’un vaccin, les innombrables élans de solidarité et de créativité au sein de notre société.