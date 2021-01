Douze coups de minuit sans "aaah" ni "oooh" : Nouvel An bien différent de celui de 2020

Le couvre-feu entrant en vigueur à minuit en Flandre et 22h à Bruxelles et en Wallonie, et les autorités ayant interdit les feux d’artifice dans toute la Belgique, pour enrayer la propagation du coronavirus, les villes du pays étaient très silencieuses en cette Saint-Sylvestre. A l’image de ce qui s’est passé dans beaucoup d’autres villes européennes, également soumises à des restrictions sanitaires accrues. Dans le reste du monde, certaines villes ont cependant conservé le traditionnel feu d’artifice de Nouvel An, qui a attiré les foules.

La rédaction de VRT NWS a fait un montage d’images provenant de Belgique et d’autres coins du monde.