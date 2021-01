Mathieu van der Poel remporte le GP Sven Nys, devant Wout van Aert

Après un début de course serré entre tous les prétendants à la victoire, Mathieu van der Poel a accéléré dans le cinquième tour, profitant aussi d'une faute technique de Wout van Aert. Le champion du monde a progressivement creusé un écart sur Pidcock et Van Aert. Le Belge a ensuite semé Pidcock pour se lancer à la poursuite de Van der Poel, mais en vain.

Le Belge Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), au départ malgré une lourde chute le week-end dernier à Heusden-Zolder (Limbourg) et une blessure à la clavicule, a terminé quatrième à 41 secondes. Le champion d'Europe, même s'il n'était pas à 100% en forme, a conservé la tête du classement général.

Les Belges Michael Vanthourenhout et Toon Aerts ont fini cinquième et sixième, à respectivement 0:45 et 1:10 du vainqueur. Leurs compatriotes Laurens Sweeck a terminé 9e (+2:35), Quinten Hermans 10e (+2:42).

En début d'après-midi, la Néerlandais Ceylin del Carmen Alvarado, championne du monde, avait devancé ses compatriotes Lucinda Brand et Denise Betsema. Brand occupe toujours la tête du classement général. La sixième manche, le Flandriencross, est prévue le 23 janvier à Hamme, en Flandre orientale.