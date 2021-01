Qu’est-ce qui change ce 1er janvier ?

Le prix du paquet de cigarettes augmente considérablement au 1er janvier, passant de 6,80 à 7,50 euros. La hausse de accises sur le tabac impacte aussi le prix du tabac à fumer. Le but étant de décourager la consommation. D’autres augmentations des accises sont prévues pour les trois années à venir.

La publicité sur le tabac est dorénavant interdite partout et sans exception, y compris pour les cigarettes électroniques. Des contrôles sont annoncés dès janvier.

Les tarifs des timbres-poste sont également revus à la hausse par Bpost. Un timbre-poste Non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables) coûte dorénavant 1,07 euro par 10 et 1,10 euro à l'unité. Le timbre Prior (distribution le jour ouvrable suivant) passe à 1,57 euro par 10 et 1,60 euro à l'unité. Un envoi normalisé vers l'Europe passe à 1,85 euro à l'achat de minimum cinq timbres et 1,91 euro à l'unité. Hors Europe, le tarif international monte à 2,07 euros dès cinq timbres et à 2,13 euros à l'unité.

Les consommateurs doivent maintenant payer une contribution environnementale à l'achat d'un nouveau matelas, mais peuvent en contrepartie déposer gratuitement les vieux matelas au parc à conteneurs. La contribution environnementale, dont le montant varie selon le type et la taille du matelas mais ne dépasse pas 17 euros TVA incluse, sert à couvrir les coûts de collecte, traitement et démantèlement des matelas usagés. Elle permet aussi de financer le développement de nouveaux matelas plus écologiques.