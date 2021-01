Voitures et mobilier urbain en feu à Bruxelles, des fêtes illégales arrêtées aussi à Anvers

Six 'lockdown parties' ont été arrêtées par les différentes zones de police de Bruxelles durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Lors de l'une d'elles, organisées sur le territoire de la zone Bruxelles-Nord, pas moins de 15 procès-verbaux ont été dressés. Quatre autres fêtes illégales ont fait l’objet de 10 et 13 PV, à Laeken et Ixelles.

Il y a par ailleurs eu 528 interventions durant la nuit à travers la capitale, dont de nombreuses pour saisir du matériel pyrotechnique et des dizaines d’autres pour non-respect des mesures Covid comme le couvre-feu, l'interdiction de rassemblement et utilisation de matériel pyrotechnique. Lors d'un premier bilan en début de nuit, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) avait indiqué être intervenu une vingtaine de fois pour des véhicules en feu, entre 18h et minuit la nuit du réveillon, mais aussi pour des incendies dans des habitations.

Le service avait en outre été appelé une cinquantaine de fois pour du mobilier urbain en feu et la STIB avait aussi constaté des dégradations. Au total, les six zones de police ont arrêté 184 personnes administrativement et 25 judiciairement, tandis que 84 personnes ont écopé d'une amende pour non-respect du couvre-feu et 55 autres pour ne pas avoir suivi l'interdiction de rassemblement.