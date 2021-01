Accès interdit en voiture au plateau des Fagnes et à la Croix-Scaille

Et puis la Tour du Millénaire et les routes menant au plateau de la Croix-Scaille seront fermées jusqu'à dimanche avec effet immédiat, a indiqué ce samedi le bourgmestre de Gedinne, Vincent Massinon. Ce plateau appartient au massif forestier des Ardennes dominant au nord la vallée de la Semois et à l’est celle de la Meuse. Il reste néanmoins possible de se promener dans la zone.

La décision a été prise pour éviter une trop forte affluence et des rassemblements sur ce territoire actuellement enneigé, dans le contexte de la crise sanitaire et alors qu'il est interdit de se garer et de circuler dans les Fagnes entre le 1er et le 3 janvier et que le site de la Baraque de Fraiture est désormais interdit aux touristes jusqu'à nouvel ordre.

Outre l'interdiction d'accéder en voiture au site de la Croix-Scaille, il a aussi été décidé de fermer la Tour du Millénaire, très prisée pour sa vue panoramique.