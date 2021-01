Concertation pour évaluer la situation dans les écoles au retour des vacances

Le syndicat socialiste flamand ACOD plaide pour rendre le port du masque obligatoire à l'école primaire, comme c’est déjà le cas en secondaires, à présent qu'une variante plus contagieuse du coronavirus menace de circuler en Belgique. Elle serait jusqu’à 70% plus contagieuse et circulerait aussi parmi les enfants. "C'est mieux que de devoir à nouveau fermer des écoles", argumente le syndicat.

L’ACOD préconise la sécurité. "Avec cette menace, nous ne devons plus hésiter: il faut rendre le masque buccal obligatoire à l'école primaire, surtout en cinquième et sixième. Pour les plus jeunes, il peut être fortement recommandé", estime Nancy Libert. Le syndicat chrétien est lui aussi attentif à la question.

Ben Weyts ne souhaite pas précipiter les choses. "Les virologues examinent toujours la nécessité de mesures supplémentaires. Nous allons étudier ce qu'il faut faire", précisait le ministre flamand de l’Enseignement.