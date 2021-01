Des "PV Covid" dressés lors du contrôle ciblé à la frontière belgo-luxembourgeoise

Six procès-verbaux "Covid" ont été dressés, ce samedi, lors d'un contrôle routier ciblé de la police fédérale, à hauteur de l'aire d'Hondelange sur l'E411, non loin de la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg, indiquait la police fédérale. Ce contrôle, coordonné par la police de la route du Luxembourg, visait à vérifier l'obligation de remplir le Passenger Locator Form (PLF) avant tout retour en Belgique après avoir passé plus de 48 heures à l'étranger.