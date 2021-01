Le code rouge en vigueur dans les écoles flamandes jusqu’à Carnaval

Concrètement, cela veut dire que tous les élèves des écoles maternelles et primaires néerlandophones retournent à l’école dès lundi 4 janvier, et ne doivent pas porter de masque en classe ni dans la cour de récréation. Toutes les activités extra-scolaires sont cependant suspendues, à part les cours de natation.

Les enfants reçoivent une place fixe au réfectoire et la présence d’étrangers ou de parents dans l’école est strictement limitée. Les élèves qui rentrent de vacances en zone rouge doivent respecter une quarantaine. Les écoles peuvent organiser pour eux une sorte de cours à distance, mais n’y sont pas obligées.

Dans les écoles secondaires, les élèves du premier degré (1e et 2e années) retournent aussi à l’école à temps plein, mais en portant le masque. Les élèves des deux autres degrés (3e à la 6e année) reçoivent les cours en alternance : 50% du temps à l’école et le reste du temps à distance depuis la maison. Certaines exceptions sont accordées pour les élèves en situation plus précaire.

Les activités à l’extérieur de l’école sont également suspendues, y compris les cours de sport (qui suivent les mesures d’application dans ce secteur). La présence de parents et d’étrangers dans les écoles est strictement limitée, comme en maternelles et primaires. Et les élèves rentrant de zones rouges doivent se faire tester et observer une quarantaine. Les écoles ne sont pas obligées de leur fournir des cours à distance.

Pour l’enseignement supérieur, les cours à distance restent la norme. Pour l’enseignement artistique à temps partiel et l’éducation permanente pour adultes, les règles en vigueur avant les vacances de fin d’année sont conservées.