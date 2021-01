Les capacités de tests accrues à Brussels Airport et Bruxelles-Midi

Ce samedi matin, plusieurs passagers arrivés à l’aéroport de Zaventem n’ont cependant pas pu se faire tester immédiatement parce qu’ils n’avaient pas rempli à temps l’obligatoire Passenger Locator Form. "Il faut remplir ce formulaire 48 heures à l’avance", indique le chef de projet Emir Sadiki. "Mais nous sommes obligés de refuser beaucoup de voyageurs parce qu’ils n’ont pas encore reçu leur code via sms. On le reçoit 48h après avoir complété le formulaire. Beaucoup de passagers indiquent ne l’avoir complété que 24h avant leur retour, ce qui les oblige à se mettre d’abord en quarantaine et à revenir se faire tester quand ils ont reçu le code".

Pour rappel, les résidents en Belgique de retour d'une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures doivent obligatoirement se soumettre à un test PRC le premier jour et le septième jour de la quarantaine. À partir de ce samedi 2 janvier, les personnes recevront à leur retour un SMS qui leur permettra de se présenter dans un centre de test. À Brussels Airport, la capacité de test a donc encore été accrue pour permettre aux voyageurs arrivant en Belgique de se faire tester d'emblée volontairement. Eurofins, qui y dispose d'un laboratoire de test Covid-19 depuis septembre dernier et y a déjà réalisé 65.000 tests, a augmenté sa capacité.

Depuis vendredi 1er janvier, il est en effet possible de réaliser 300 tests par heure. Ce samedi, un deuxième lieu de test sera installé dans le hall des arrivées de l'aéroport. Cela permettra d'augmenter encore la capacité à environ 500 passagers par heure au total. Enfin, dans le courant de la semaine prochaine, une installation de tests en plein air ('drive-in') sera mise en place à Brussels Airport pour offrir encore plus de capacité.

Les tests à l'arrivée ne sont cependant possibles que pour les détenteurs d'un code d'activation ou d'un SMS des autorités compétentes. Ils seront alors gratuits. Toute personne souhaitant se faire tester à l'aéroport est tenue de s'inscrire au préalable en ligne sur https://brusselsairport.ecocare.center/ avec ses données d'identité et le code d'activation du gouvernement, rappelle Brussels Airport. Après l'inscription en ligne, un code QR sera envoyé pour se rendre au Test Centre.