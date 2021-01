Erika Vlieghe met en garde: “Ne pas crier trop vite victoire et continuer à tester massivement"

L’infectiologue flamande estime que nous assistons actuellement à "l’effet de week-end", où les chiffres du corona sont en général plus positifs. Mais "ces dernières semaines, la capacité de testing a été sous-utilisée. Avec les jours de fête, l’effet de week-end est encore renforcé. Nous devons donc être particulièrement critiques vis-à-vis des chiffres. Par exemple, les gens qui ne se sentent pas bien veulent peut-être s’épargner un test en cette période de fin d’année. Je relance donc un appel : si vous avez des symptômes qui peuvent indiquer une contamination, faites-vous tester. C’est extrêmement important".

Erika Vlieghe se dit "agréablement surprise" par rapport au comportement des Belges pendant les fêtes de fin d’année. "J’ai l’impression que beaucoup de gens ont extrêmement bien respecté les règles et recommandations. En comparaison avec les pays voisins, nos chiffres sont relativement bas. Nous pouvons en être contents et fiers, en tant que société. Mais nous devons essayer de préserver cette situation et ne pas crier trop vite victoire".

L’infectiologue de l’hôpital universitaire d’Anvers est avant tout inquiète face à la nouvelle variante du coronavirus apparue en Grande-Bretagne, qui est plus contagieuse encore. "Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas encore à propos de ce type de virus. Cela nous inquiète tous beaucoup. Nous observons les chiffres avec crainte. Pour ce qui est des écoles, nous analysons s’il faut imposer le port du masque pour les plus jeunes enfants aussi. Il est aussi très important que les voyageurs qui rentrent au pays se fassent tester et observent une quarantaine".