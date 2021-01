Plus de 37.500 voyageurs enregistrés rentrent ce week-end en Belgique d’une zone rouge

Les chiffres du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, indiquent que plus de 40.000 personnes rentrent ce week-end d’un séjour de plus de 48 heures à l’étranger, après s’être enregistrées via le Passenger Locator Form (PLF). La toute grande majorité d’entre elles, soit 37.638 voyageurs, proviennent d’une zone considérée comme rouge. Ces personnes doivent donc se faire tester au 1er et au 7e jour et observer une quarantaine, même si le premier test est négatif.