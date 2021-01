Sport Vlaanderen lance une campagne pour soutenir les non-sportifs avec de bonnes résolutions

"En collaboration avec les services de sport et les fédérations sportives, nous nous concentrons sur tous les citoyens âgés de plus de 24 ans qui ne font pas encore de sport mais y songent, ou ceux qui ont arrêté il y a longtemps", indiquait le ministre Ben Weyts.

"Les débutants ne disposent pas seulement d’une offre large, mais ils reçoivent aussi un accompagnement et un soutien lors de leur première étape. Et c’est la plus difficile", indique Ben Weyts. "Notre campagne tient compte de tout ce qui peut freiner le sportif en herbe. Nous aidons tous ceux qui veulent bouger et faire du sport de façon durable".

Ceux qui veulent se lancer dans une activité sportive peuvent se renseigner sur le site www.sport.vlaanderen/eerstekeer. Ils y trouveront le sport qui leur convient le mieux, l’endroit où ils peuvent le pratiquer et ce dont ils ont besoin pour s’entrainer.