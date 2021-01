A Oppuurs, un petit chien sauve la vie de son maître âgé de 88 ans

"Vendredi soir, je regardais tranquillement la télévision quand soudain j'ai entendu de forts aboiements", a raconté Ludo Waumans de Oppuurs dans l’émission "Start Je Dag" (Radio 2). "Ce n'était pas un aboiement ou un grognement normal, le chien avait vraiment l'air paniqué. Je suis sorti et j'ai vu un petit chien blanc qui courait tout le temps dans l'allée. Pendant ce temps, des voisins étaient sortis également et le chien continuait d'aboyer et de courir dans l'allée. Soudain, une voisine a dit qu'elle pensait qu'il y avait un chat dans la ruelle. Il faisait nuit noire, je suis allé voir et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un étendu sur le sol et qui saignait".

Il s'est avéré que c'est Maurice, âgé de 88 ans, qui heureusement a encore réagi. Ludo l'a aidé à se redresser, il l'a gardé au chaud et des voisins ont appelé les services d'urgence. Maurice a été conduit à l'hôpital AZ Rivierenland de Bornem.