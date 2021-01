Arrivés sur place pour une fête illégale, les policiers découvrent un de leurs collègues

Un agent de la police locale de Turnhout (Anvers) a été surpris alors qu’il fêtait le Nouvel An en famille. La fête avait eu lieu à l'extérieur, dans le jardin, mais il y avait trop de monde et les mesures sanitaires n’étaient pas respectées. L'homme devra payer une amende de 750 euros et écopera également d’une sanction supplémentaire au sein de la police.