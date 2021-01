Ce n’était pas la grande foule ce lundi pour le début des soldes d’hiver

Les soldes d'hiver ont débuté ce lundi, et non samedi, comme c’était l’usage. L'objectif est d'éviter l'engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins qui auraient pu se produire un samedi, alors que la pandémie de nouveau coronavirus est toujours bien d'actualité. Avec des réductions de moins 50% voire plus, c’était le moment de réaliser de bonnes affaires pourtant on ne se pressait pas ce matin sur le Meir à Anvers comme on peut le voir sur cette vidéo.