De gros foyers de coronavirus à Duffel, Lierre et Wuustwezel inquiètent

"Jusqu’à présent, nous avions été épargnés de gros foyers de contamination au coronavirus. Mais tout récemment, il est apparu que les infections montaient en flèche dans trois maisons de repos à Lierre. Et ces contaminations sont apparemment aussi plus lourdes", indiquait Frank Boogaerts, le bourgmestre de Lierre.

Dieter Wouters, bourgmestre de Wuustwezel, parle de son côté d’une augmentation anormale de 60% du nombre de contaminations dans sa commune, en l’espace de 7 jours. "Il n’y a pas d’explication. Les gens n’ont pas fêté Noël autrement ici qu’ailleurs. Elles ne passent pas davantage la frontière qu’auparavant. Nous n’avons donc pas d’explication. Les infections se situent dans la sphère familiale, mais il n’y a pas de liens entre les différents foyers. Une éventuelle variante du coronavirus pourrait en être l’explication", précise Dieter Wouters.

À Duffel et Lier, il s'agit principalement de foyers dans des maisons de repos, tandis qu'à Wuustwezel, on constate effectivement plutôt des contaminations dans des cercles familiaux. Dans les échantillons prélevés dans la région, la variante D614 G a été trouvée et elle pourrait rendre le virus plus contagieux.

"Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives", estimait le microbiologiste Herman Goossens, professeur de l’Université d’Anvers, interrogé par le quotidien De Tijd. Il confirmait à la VRT un nombre "explosif" de contaminations dans plusieurs maisons de repos et se dit inquiet. "Mais il y a deux semaines, un article a été publié dans la revue scientifique 'Science' sur cette mutation spécifique, avec la conclusion qu'elle provoque une plus grande contagiosité. Cette conclusion, cependant, était basée sur des expériences en laboratoire" avec des hamsters.