Près de 6.000 personnes testées aux aéroports de Zaventem et Charleroi

Tous les résidents belges de retour d'une zone rouge où ils ont séjourné plus de 48 heures doivent respecter une quarantaine et se faire tester le premier et le septième jour. Ces derniers jours, Brussels Airport a ouvert, à côté de son centre de tests existant, trois nouveaux lieux, dont un "drive-in" ce dimanche.

Ce dernier offre la possibilité de se faire tester en restant à bord de son véhicule. Tous ces lieux de tests sont ouverts tous les jours, de 3h30 du matin à minuit. Désormais, la capacité de tests à Brussels Airport est de 500 par heure. L'aéroport conseille toutefois de s'enregistrer à l'avance en ligne sur son site pour limiter les temps d'attente sur place.

Au total, 4.868 passagers étaient de retour sur le territoire belge dimanche à Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Ils revenaient principalement de Turquie, du Maroc, d'Espagne, du Portugal et de Martinique. 804 d'entre eux se sont fait tester. La capacité de tests y est normalement de 750 par jour.