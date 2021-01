Un garçon de 4 ans sauve un hibou affaibli et sous-alimenté à Renaix

"Tout à coup mon fils a crié qu'il avait vu un hibou dans l'herbe. Au début je n’ai pas pu le croire. Mais c'était vrai. Le hibou ne semblait pas blessé. Je pensais qu'il était en train de manger quelque chose. Quand nous avons voulu nous rapprocher, le rapace s'est éloigné en sautant. Nous avons trouvé cela étrange et ma femme nous a suggéré de contacter le service de protection des animaux".

Aussi dit, aussitôt fait. Par téléphone, on a expliqué à la famille qu’il fallait mettre le hibou dans une boîte en carton et l'amener dans un refuge pour animaux. "Mais ce n'était pas si facile. Le hibou était très grand, environ 50 centimètres, et nous ne savions pas comment l'attraper", poursuit Laurel.