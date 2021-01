Un plan de numérisation pour la Flandre : "L’internet abordable pour tous est une priorité"

Le ministre de la Numérisation trouve aussi important que chaque citoyen puisse, à terme, régler ses propres affaires civiles. "Le Profil du citoyen flamand existe déjà actuellement. Et il y a déjà 65 communes qui utilisent activement cette plateforme. Le but est que toutes les communes soient prêtes d’ici fin 2022".

Quand l’objectif sera atteint, chaque citoyen pourra régler nettement plus de choses administratives depuis son domicile. "On pourra aller sur le site internet de la commune et cliquer sur l’onglet ‘Mon profil de citoyen’. Par cette voie, on aboutira à tous les services publics. Donc pas seulement à des choses à régler au niveau local, mais aussi au niveau de la Région flamande ou du gouvernement fédéral. Via un clic de souris informatique, on accèdera à tous les services".

Mais ce n’est pas parce qu’on pourra faire tout à distance qu’on sera obligé de le faire. "Nous n’allons évidemment pas fermer ni abattre les maisons communales. Les services locaux resteront accessibles physiquement. On pourra encore toujours se rendre à un guichet".

Dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire, mais le ministre-président flamand promet que "cela rendra plus agréable la vie de chaque Flamand. Les citoyens recevront ainsi aussi plus rapidement les choses auxquelles ils ont droit. En tant que gouvernement, nous savons beaucoup de choses sur les citoyens et, grâce à la numérisation, nous pouvons aussi contrôler s’ils ont droit à des primes ou des avantages. Si c’est le cas, ils recevront ces avantages, sans devoir encore en faire la demande", concluait Jan Jambon.