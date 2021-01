Covid-19 : le nombre de nouvelles contaminations diminue moins rapidement

En moyenne 1.582 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés chaque jour entre le 26 décembre et le 1er janvier, ce qui représente un recul de 14% par rapport à la période de calcul précédente, indique l'Institut Sciensano ce mardi. Mais cette diminution est moins sensible que celle enregistrée les jours précédents, à savoir de 27% lundi et de 31% dimanche.