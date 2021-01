Hasselt va supprimer la 2e bande de circulation sur son petit ring au profit du tram

En octobre 2019, le bourgmestre Steven Vandeput (N-VA) a annoncé qu'il voulait modifier le trajet du tramway express vers Maastricht, afin qu'il passe sur le petit ring. La ville a maintenant décidé que la deuxième voie du périphérique intérieur sera supprimée. "Nous voulons utiliser cette deuxième voie différemment", déclare l'échevin de la mobilité Marc Schepers (RoodGroen+). "Et si nous examinons tout le trafic que nous voulons y faire passer, avec le tram, ce sera un exercice difficile. Et c'est pourquoi nous disons que le tram devrait maintenant rouler en site propre. Et cela s'inscrit également dans notre plan visant à autoriser moins de trafic sur ce petit périphérique".

Le centre-ville de Hasselt, est ramassé dans le cercle du petit ring, tracé à l’emplacement de ses anciens remparts, disparus.

La ville veut transformer le petit ring en une sorte de grand rond-point, pour la circulation locale entre les différents quartiers. "Nous voulons diriger le trafic de l'extérieur de la ville vers Hasselt via le grand ring, donc plus via le petit ring", poursuit Marc Schepers.

"Nous étudions avec l'Agence des routes et de la circulation comment cela pourrait être fait." Actuellement, il y a encore beaucoup de rues secondaires sur le petit périphérique, peut-être que plusieurs d'entre elles disparaîtront. "Ceci est actuellement à l'étude, de cette façon nous pourrons également réduire les conflits qui existent avec les cyclistes et les piétons".