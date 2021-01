La campagne de vaccination belge débute réellement ce mardi

L’Institut de santé publique Sciensano avait lancé une enquête en décembre pour savoir ce que les Belges pensent de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Un panel de 103 personnes, aussi représentatif que possible, avait été constitué et s’était entretenu avec un expert, en présence d’un modérateur.

La plupart des participants avaient des questions par rapport à la rapidité de développement des nouveaux vaccins et des incertitudes scientifiques qui subsistent. Ils jugent très important que les autorités communiquent clairement et en toute transparence sur les avantages et désavantages de la vaccination, afin que la campagne soit un succès.

La plupart des participants estiment que le vaccin doit rester un choix individuel et ne pas être obligatoire. Certains trouvent que le fait d’être vacciné de doit pas donner accès des privilèges, alors que d’autres jugent que dans certains cas le fait d’être vacciné devrait pouvoir donner lieu à des exceptions, comme par exemple la possibilité de voyager ou d’assister à des événements de masse.

Le virologue Steven Van Gucht souligne que la vaccination restera gratuite en Belgique et déterminée par un choix personnel. Aucun privilège spécifique ne sera lié à une vaccination. Les mesures de prévention seront basées sur l’évolution des chiffres de contaminations et d’hospitalisations. "Plus élevé sera le nombre de personnes qui se font vacciner, plus il sera facile de freiner le virus et de réduire le nombre d’hospitalisations. Cela créera de nouvelles perspectives pour l’ensemble de la population".