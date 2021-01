La Défense va acheter quelque 900 camions au constructeur DAF

Aujourd'hui, la Défense possède environ 1 190 anciens camions de différents types. Certains d'entre eux ont près de 30 ans. Ces véhicules remplaceront les Unimogs (photo) et les Volvo qui datent des années 80. "Cela signifie qu'ils nécessitent beaucoup d'entretien et qu'il est de plus en plus difficile de se procurer des pièces de rechange", explique notre collègue, spécialiste de la défense Jens Franssen. "En outre, la Défense voulait se procurer des camions blindés."

636 camions légers 4X4 seront achetés. Le reste sera constitué de camions lourds. Environ 350 des 900 seront blindés.

Le constructeur de camions néerlandais DAF est un acteur majeur en Europe et possède également une grande succursale à Westerlo, près d'Anvers. On y fabrique entre autres des essieux et des cabines. L'armée néerlandaise utilise également des camions de la DAF.