Le footballeur Tuur Dierckx passe une journée au service Covid de l'hôpital de Geel

Le joueur de l’équipe de football de Westerlo, pris en flagrant délit lors d'une fête illégale de confinement à son domicile il y a deux semaines, a passé la journée au service pour patients Covid de l'hôpital de Geel, dans le Limbourg. Westerlo et l'hôpital de Geel entendaient faire prendre conscience des risques et de l'impact du Covid-19 sur les patients et le personnel soignant.