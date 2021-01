"Notre système de soins risque d'imploser si on ne vaccine pas rapidement le personnel soignant"

"Les soins de santé réguliers fonctionnent à moitié depuis environ deux mois. Cette prise en charge ne peut être reportée indéfiniment sans conséquences graves. Notre système de santé ne s'est pas effondré comme un château de cartes, mais s'écroule lentement sous nos yeux comme un pudding. Et seule une vaccination rapide peut empêcher une nouvelle implosion", affirme la lettre ouverte.

Il faudra probablement attendre la fin du mois de février pour que tous les résidents des maisons de repos soient vaccinés. Ce n'est qu'alors que le personnel des maisons de repos et le personnel soignant des hôpitaux pourront être vaccinés.

Il y a maintenant de plus en plus de voix qui s’élèvent pour vacciner le personnel soignant en premier lieu. "Le personnel qui doit procéder à la vaccination est généralement aussi celui qui a les compétences nécessaires pour soigner les personnes atteintes du Covid et pour tester les personnes contaminées par le virus. En ce moment, il y a un manque important de personnel qualifié", déclare Stefaan Vandecasteele.

Cela serait également plus facile sur le plan logistique, car les vaccins sont stockés dans les hôpitaux. Actuellement, ils doivent être acheminés d'abord dans les maisons de repos. "Le vaccin Pfizer est un vaccin techniquement compliqué. Il s'agit d'une petite quantité qui doit être maintenue au froid de manière correcte. Si on ne le fait pas, on va vous injecter quelque chose qui ne fonctionnera pas. Les hôpitaux et certainement les centres de vaccination disposent de beaucoup d'expertise et de matériel en interne pour mieux garantir que les vaccins seront administrés correctement", dit-il.