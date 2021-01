Covid-19 : les nouveaux cas de contamination continuent de baisser en Belgique

Leur nombre est en baisse dans toutes les provinces du pays, à l'exception toutefois du Brabant wallon (+4%). Les reculs les plus importants se trouvent dans celles de Namur (-25%), du Hainaut (-21%), d'Anvers (-18%) et de Flandre occidentale (-17%).

Du 27 décembre au 2 janvier, 11.061 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont 61% étaient rapportés en Flandre, près de trois sur dix en Wallonie et un peu moins de 10% à Bruxelles.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 132,3 patients atteints du Covid-19 chaque jour entre le 30 décembre et le 5 janvier (-16% comparativement aux 158,1 de la période de sept jours précédente). Il y a en ce moment 2.141 patients traités pour le coronavirus (-4%), dont 430 en soins intensifs (-7%). Il y a une semaine, ces chiffres étaient respectivement de 2.416 et 498.

En moyenne, le Covid-19 a fait 67,3 morts quotidiennement dans le pays entre le 27 décembre et le 2 janvier, soit un recul de 15,6%.

Au total, 19.827 personnes sont décédées en Belgique en raison du virus. La moitié d'entre elles (50%) étaient originaires de Flandre, 37% de Wallonie et 13% de Bruxelles.

L'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, s'établit actuellement à 206,2 (-31%), tandis que le taux de reproduction est désormais de 0,88.

Le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés, soit le taux de positivité, reste quant à lui stable à 7,2%.

Quelque 25.300 tests de dépistage ont eu lieu chaque jour en moyenne entre le 27 décembre et le 2 janvier. Un total en recul de 15% par rapport aux plus de 27.500 effectués lors de la semaine précédente et loin des plus de 50.000 tests réalisés quotidiennement à la mi-décembre. Un phénomène sans doute lié aux vacances scolaires encore en cours au moment où ces chiffres ont été clôturés.