La campagne officielle de vaccination a débuté ce mercredi dans les maisons de repos en Flandre

En Wallonie et à Bruxelles, la campagne officielle de vaccination a déjà été lancée hier. Les chiffres y sont également plus élevés. En Wallonie, 11.500 personnes seront vaccinées cette semaine et à Bruxelles, au moins 4.000.

Inge Neven, de l'inspection sanitaire de Bruxelles, déclare que c'était un choix délibéré d'aller de commencer immédiatement, alors que la Flandre a commencé un peu plus prudemment. En Flandre, le rythme sera accéléré semaine après semaine.