Un bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale retrouvé sous le casino de Middelkerke

La découverte du bunker, qui a été faite dans le cadre de fouilles archéologiques préalables à la construction d'un nouveau casino (voir photo ci-dessous), n'est pas vraiment une surprise car d'anciens plans montraient la présence d'un tel bâtiment.

Le bunker allemand, semble bien conservé. Les archéologues espèrent pouvoir effectuer des fouilles dans le bunker cette semaine, à la recherche de traces de la vie quotidienne des soldats. Il y a également de fortes chances qu'il y ait un deuxième bunker à proximité. C'est ce qui figure sur les anciens plans de la commune.

Il est encore trop tôt pour savoir si la découverte est de nature à perturber la construction du nouveau casino. “Cela dépendra de la valeur historique du bunker", explique l'échevine Natacha Lejaeghere (LDD). "Il se peut qu'il y ait du retard, mais nous devons attendre et voir. Nous sommes positifs et optimistes et nous sommes convaincus que la construction du casino se déroulera très bien".