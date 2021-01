Un patron de café de Kessel-Lo écope d’une peine de prison et d’une amende pour avoir servi une bière

"La sanction est disproportionnée", estime Wim Poppe, le patron du café-restaurant Gitan à Kessel-Lo. "Un soir de l'année dernière, ma petite amie et moi avions discuté au café après avoir fait une journée de plats à emporter. Un client qui passait par là, me demande des nouvelles. Il me demande s'il peut entrer et m’offre 100 euros pour nous soutenir. Par gratitude, je lui offre alors un verre de bière. Et c'est à ce moment-là que la police est arrivée. Un des deux policiers était compréhensif, mais l'autre, le plus jeune a estimé que ce n'était pas possible, et est resté sur sa position. Il faut dire , et c’est une erreur de ma part, je lui ai dit ma façon de penser".