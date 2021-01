Wouter Beke estime qu’il faut examiner la demande du personnel soignant d’être vacciné plus rapidement

"Pfizer a confirmé aujourd'hui les livraisons des prochaines semaines", indique-t-il. "Grâce à cela, nous ne devons pas maintenir de stock pour administrer la seconde dose, et nous allons pouvoir vacciner plus rapidement les résidents et le personnel des maisons de repos".

La confirmation des livraisons est pour le ministre flamand une nouvelle importante, car ce sont ces livraisons qui sont "la principale variable" des plans de vaccination. Côté wallon, la ministre Christie Morreale répète elle aussi que le rythme de vaccination dépend avant tout de l'arrivée des doses promises par le fabricant.

Normalement, le vaccin BioNTech-Pfizer, le seul contre le coronavirus actuellement autorisé dans l'UE, doit être administré en deux doses, à 21 jours d'intervalle. Le producteur a déjà indiqué ne pas garantir la même efficacité si on n'administre qu'une seule dose.

Le fait que les prochaines livraisons soient confirmées devrait permettre d'utiliser sans attendre les "deuxièmes" doses qui avaient été mises au frigo pour assurer la seconde piqûre des premiers vaccinés, a expliqué Wouter Beke au parlement flamand.

La campagne belge de vaccination à grande échelle a débuté ce mardi, centrée dans une première phase sur les résidents et une partie du personnel des maisons de repos et maisons de repos et de soins. Côté bruxellois, on visait fin décembre l'administration d'une première dose à tous les résidents avant la dernière semaine de janvier, donc en l'espace de trois semaines environ.

Pour la Flandre, le ministre Wouter Beke a avancé mardi le même délai: d'ici le 25 janvier, tous les résidents devraient avoir eu une première dose, sauf exception en cas de flambée.

Le même jour, le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (SP.A) a annoncé à la Chambre une accélération de la vaccination dès la semaine prochaine. Le ministre et le Premier ministre ont demandé à la task-force en charge de la vaccination d'élaborer un plan ajusté de vaccination, qui sera présenté vendredi au parlement.