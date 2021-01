2020 aura été une année record avec 18,6 % de production d'électricité d'origine renouvelable

Le record de production renouvelable belge en 2020 représente une progression de 31% pour l'éolien et le photovoltaïque.

Les raisons évoquées par Elia sont multiples. D'abord, les conditions météorologiques, chaudes et venteuses, ont été particulièrement favorables au renouvelable. Ensuite, les prix historiquement bas sur les marchés de court terme d'électricité, entraînés par la pandémie mondiale, ont également apporté leur pierre à l'édifice. Mais surtout, Elia note que de nombreux projets renouvelables ont abouti, permettant la mise en service de plusieurs capacités de production additionnelles l'an dernier. Plus précisément, les capacités renouvelables installées ont grimpé de 3.796 MW fin 2019 à 4.670 MW fin 2020 pour l'éolien et de 3.887 MW fin 2019 à 4.788 MW fin 2020 pour le photovoltaïque.

En parallèle, Elia note une diminution de la production nucléaire, de 48,8% en 2019 à 39,1% en 2020. La part de la production nucléaire reste cependant largement supérieure à celle de l'année 2018 (31,2%), qui avait été marquée par une indisponibilité importante de plusieurs réacteurs.

La production des centrales à gaz, elle, est restée stable.

En outre, l'année 2020 a été pratiquement neutre en termes d'importation nette annuelle. La Belgique a été très légèrement exportatrice nette en 2020, note Elia.