Collision entre un train et un bus à Vlamertinge (Ypres)

Une forte collision entre le train et un bus sur demande de De Lijn s'est produite ce jeudi matin à 7h au croisement de la Grote Branderstraat près du hameau de Brandhoek à Vlamertinge. Le bus qui était en panne était immobilisé au passage à niveau. Le conducteur aurait pu quitter son véhicule à temps et le bus était vide.

Le conducteur du train a été légèrement blessé mais les 4 passagers sont indemnes. Les pompiers du Westhoek et Infrabel sont en train d’évacuer les épaves du train et du bus. Aucun train ne circule entre Ypres et Poperinge. Un service de bus de remplacement a été mis en place. Infrabel estime que des perturbations auront lieu toute la journée.