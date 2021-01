En 2020, la Flandre a attiré 50% de touristes en moins - déjà 400 millions d’euros de soutien au secteur

Le tourisme en Région flamande a connu une sérieuse baisse l'année dernière, en raison de l’épidémie de coronavirus et ses nombreuses restrictions sanitaires. C’est ce que révèlent les premiers résultats pour l'année 2020 de l'agence flamande pour le tourisme, Toerisme Vlaanderen. Il y a eu 53% d'arrivées touristiques en moins et 50% de nuitées en moins, d'après l'organisation. La baisse la plus notable est enregistrée du côté des touristes étrangers.