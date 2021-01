Le parc Mini-Europe pourra rester sur le plateau du Heysel, sera agrandi et rénové

Aux yeux de Thierry Meeùs, administrateur délégué et Vinciane Meeùs, administration manager, "l'intégration de Mini-Europe au sein du projet NEO-Europea vient constituer une offre de loisir unique par sa taille et son ambition. Aux côtés de Kinépolis (21 écrans et 4.000 places), de Spirouland, premier parc d'attraction du genre opéré par la Compagnie des Alpes et la Cité des Enfants, futur lieu de découverte ludo-pédagogique, les visiteurs de NEO-Europea pourront profiter d'une expérience renouvelée au sein du parc Mini-Europe agrandi et rénové".

"Grâce à l'accord avec Brussels Expo, le partenariat confirmé avec Europea n'assure pas seulement la pérennité de Mini-Europe dans le patrimoine bruxellois: il incarne l'ambition de Mini-Europe de s'inscrire comme une attraction leader à Bruxelles... Si certains axes sont et seront déjà développés à court terme, l'arrivée de NEO-Europea permettra de moderniser toute l'infrastructure et principalement un nouveau pavillon réalisé par l'architecte Jean Paul Viguier et cofinancé par Europea ainsi que de nouvelles zones de parc à développer... C'est également, à titre personnel, une excellente nouvelle pour la poursuite du projet entrepreneurial et familial de Mini-Europe qui confirme son ancrage sur le plateau du Heysel après plus de 30 années d'existence", ont-ils ajouté.