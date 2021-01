Les chiffres baissent toujours légèrement : 65 décès du Covid-19 en moyenne par jour

Entre le 21 décembre et le 3 janvier, l'incidence était de 208 infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le taux d'incidence était supérieur à la moyenne en Flandre occidentale (270/100.000), en Flandre orientale (246), en province de Luxembourg (239), dans le Limbourg (218) et à Anvers (215). Les taux d'incidence les plus faibles du Royaume étaient calculés dans le Brabant flamand (147), à Bruxelles (156) et à Liège (168).

Sur la dernière période de sept jours, soit du 31/12 au 06/01, le taux de reproduction (Rt) du virus était toujours inférieur à 1 en moyenne en Belgique. Seules les provinces de Brabant wallon, de Liège et la Région bruxelloise avaient un Rt légèrement supérieur, de respectivement 1,17, de 1,03 et 1,13.