Un cercueil datant de 1978 a mystérieusement disparu d’un caveau familial à Welle

Différentes théories circulent depuis sur Internet concernant la cause probable de la disparition de ce cercueil. A-t-il été volé ? Quelque chose s'est mal passé lors du paiement de la concession ? Y a-t-il eu un drame familial et la personne est-elle enterrée ailleurs ? Ou le cercueil s’est-il complètement désintégré et le corps décomposé ? Radio 2 Oost-Vlaanderen (VRT) a fait appel à l'archéologue Peter Van der Plaetsen pour examiner cette théorie.

"Le sol du cimetière de Welle est un sol argileux modérément humide", commence l'archéologue Van der Plaetsen. "Cela permet normalement de s'assurer que le cercueil et le squelette soient bien conservés. Il me semble donc très peu probable que le cercueil et le corps se soient entièrement décomposés. Dans le sol, nous ne trouvons même pas de traces d'os ni de dents, et si quelque chose est conservé longtemps, ce sont bien les dents".

De plus, avec le sol limoneux et humide du cimetière, le corps devrait se décomposer lentement. "En tant qu'archéologue, je dois dire qu'il est presque impossible que le bois du cercueil et toutes les parties du corps aient complètement disparus en 42 ans".