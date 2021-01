"80% des contaminations d’élèves et enseignants se passent en-dehors de l’école", confirme une nouvelle étude

"Les écoles ne sont pas le moteur de l'évolution des vagues actuelles" de l’épidémie de coronavirus. "Elles se situent plutôt en fin de chaîne et reflètent ce qu'il s'est passé au préalable dans la société", a déclaré ce vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano. Ces constats ressortent d'un rapport publié par Sciensano relatif à la situation dans les écoles entre le 1er septembre et le 13 décembre.